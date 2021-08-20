Kayserispor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği Süper Lig 'de 2. haftanın açılış maçında tansiyon bir anda yükseldi. Karşılaşmanın 38. dakikasında Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Kayserisporlu Gökhan Sazdağı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Belhanda, Hikmet Karaman'ı çıldırttı!

Hikmet Karaman, tam önünde yaşanan pozisyon sonrası Belhanda'ya sözlü olarak tepki gösterdi. İkili arasında ciddi boyuta ulaşan sert diyalog sonrası maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Karaman'a sarı kart gösterdi.









Balotelli sakinleştirmeye çalıştı

Belhanda'ya bir hayli tepkili olduğu gözlenen Karaman'ın Faslı oyuncunun kendisine küfür ettiğini söylemesi televizyondan net bir şekilde duyuldu. Adana ekibinin İtalyan yıldızı Mario Balotelli, ve takım kaptanı Gökhan İnler, olayı sakinleştirmeye çalışırken, kaleci Ferhat Kaplan da sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Görüntüler: beIN Sports



