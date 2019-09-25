Younes Belhanda: Göreve hazırım

Galatasaray’a Belhanda müjdesi... Kasımpaşa ile oynanan lig maçında Veysel Sarı’nın diz darbesiyle çenesinde iki kemik kırılan Faslı futbolcu, ertesi gün bıçak altına yatmıştı. Ameliyat olduktan sonra rehabilitasyon sürecini idmanlarını aksatmadan geçiren Belhanda, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyetle bir araya geldi. Hocası Fatih Terim’e, “Ben hazırım, görev verirseniz oynamak istiyorum” diyen yıldız futbolcunun bu tutumu, yüzleri güldürdü. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda hücum hattında sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da, derbi sistemi Belhanda’nın oynama ihtimaline göre yeniden düzenleniyor.

Özel maskesi hazırlanıyor

Çenesinde hâlâ ciddi bir sorun riski taşıdığı için kulüp doktorları özel bir maske hazırlıyor. Belhanda’nın sahaya bu maskeyle çıkması ve bu şekilde çenesini koruması bekleniyor. Yıldız futbolcunun dönüşüyle birlikte Lemina’nın yedek kulübesine geçmesi, orta alanda Nzonzi ve Seri ikilisinin yer alması, kanatlarda Babel ile Feghouli’nin görev yapması, Belhanda’nın da merkezde Falcao’ya yakın oynaması planlanıyor.

Mini yorum / Metin Karabaş

Her zamankinden fazla ihtiyaç var

Çenesindeki kırıklardan dolayı formasından uzak kalan Belhanda’nın yokluğu Club Brugge ve Malatya karşılaşmalarında bir hayli hissedildi. Orta sahanın yeni isimlerden kurulmasından kaynaklı sorunlar ve bu bölgedeki bireysel form düşüklüğü Belhanda’ya olan ihtiyacı arttırıyor. Yıldız oyuncu forma giydiği maçlarda zaman zaman beklentileri karşılayamasa da onun olmadığı maçlarda Galatasaray’ın topu ileri taşımakta sorunlar yaşadığı son iki maçta görüldü. Derbide de Faslı oyuncuya her zamankinden fazla ihtiyaç olacaktır. Belhanda’nın derbiye yetişmesi halinde orta sahanın direnci ve yaratıcılığın artacağı kesin.