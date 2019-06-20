Younes Belhanda gitmek istemiyor

Zaman zaman sinirlerine hakim olamadığı için eleştirilen ve gördüğü gereksiz kartlarla tepkileri üzerine çeken Younes Belhanda, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta kilit rol oynamıştı. Ancak satılacağı konuşulan Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Faslı yıldızın, kendisiyle uzun süredir ilgilenen ve gitmesine kesin gözüyle bakılan Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’dan gelen teklifi kabul etmediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in de kalmasını istediği oyuncular arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numaranın, bu gelişme üzerine takımda kalma ihtimali arttı.

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