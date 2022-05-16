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Younes Belhanda, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Adana Demirspor formasıyla eski takımı Galatasaray'a rakip olan Younes Belhanda, karşılaşma öncesi Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarına üçlü çektirdi.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Younes Belhanda, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Younes Belhanda, Adana Demirspor formasıyla Nef Stadyumu'nda eski takımına rakip oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Faslı oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışlarla tezahüratlarda bulundu. Belhanda, Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun tezahüratları sonrasında taraftarlara üçlü çektirdi.

2017'de dönemin teknik direktörü Igor Tudor'un yoğun isteği üzerine Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Sneijder'in ardından Galatasaray'ın yeni 10 numarası olan Belhanda, zaman zaman taraftarla yaşadığı tartışmaların ardından tepkilere neden olmuştu.

Sneijder gibi efsane bir 10 numaranın ardından formayı sırtına geçiren Belhanda, kendisinden isteneni zaman zaman sahaya yansıtsa da beklenen katkıyı sağlayamadı. Toplam 131 resmi karşılaşmaya çıkan ve 22 kez fileleri havalandıran Fas'lı, rakip filelere 22 gol bıraktı, 2 Süper Lig , 1’er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.


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