Younes Belhanda Galatasaray taraftarıyla buzları eritti

Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli 10 numarası Younes Belhanda, dün akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesinde taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Aslantepe’de ilk düdük öncesinde Galatasaraylı oyuncuları tribünlere çağıran taraftarlar, sadece Belhanda’yı es geçti. Son karşılaşmalardaki performansı sebebiyle teknik ekibin de tepkisini çeken Faslı futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sergilediği görüntüyle kendisini affettirdi. 90 dakika sahada kalan deneyimli isim, mücadelenin 20. dakikasında penaltıdan attığı golle taraftarla arasındaki buzları eritti. Gol sevincini tribünlere koşarak yaşayan Belhanda, ek olarak maç boyunca sergilediği etkili görüntüyle alkış topladı.

3. golüne ulaştı

Younes Belhanda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sergilediği performansla bu sezon Galatasaray formasıyla 15 mücadele sonunda 3. golüne ulaştı. Bu maç öncesinde Süper Lig’deki son golünü 30 Ağustos’taki Kayserispor karşılaşmasında kaydeden Bulhanda, ligde 11 oyun sonrasında rakip fileleri tekrar sarsmayı başardı.