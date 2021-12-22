Belhanda, Adana Demir’i seçmesinden, Galatasaray ’daki günlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Faslı yıldızın sözleri: "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmek için hazırlanıyordum. Sonra Fransa'da Türkiye gibi rahat olmayacağımı, çocuklarımın okulları açısından da karmaşık olacağını düşündüm. Adana Demir'de olmaktan memnunum. Burada daha fazla sorumluluğum var."

'Ben Sneijder değilim'

"Galatasaray'a gittiğimde Sneijder hâlâ oradaydı. 10 numara bana önerildi, kabul ettim. Beni neyin beklediğini bilmiyordum, Sneijder gibi şeyler yapacağımı zannettiler. Ben Sneijder değilim, golcü de değilim. Oyun kuran bir oyuncuyum. 10 numaranın üstünü çizmeliydim. Fatih Terim benim için baba gibidir. Oyuncularını zor zamanlarda da koruması beni mutlu ediyor. 2019'da Real Madrid maçında ıslıklanarak oyundan çıktım, kötü bir tepki verdim. Terim, beni herkesin önünde savundu. Galatasaray aşığıyım. Fenerbahçe rekabetinin parçası oldum. Fenerbahçe'ye karşı oynarken onları delirtirdim. Fenerbahçeli futbolculara, 'Ben buradayken şampiyon olamayacaksınız' demiştim. Onlara karşı 8 maç kaybetmedik. Ben ayrıldıktan sonra Galatasaray ilk maçta yenildi."

'Pislik gibi kovuldum'

"Hayran olduğum başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak beden ücretimi yarıya düşürmemi, 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını söyledi. Detaylar için başkan başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Albayrak ayrıldı, başkanla yalnız kaldım. Sözleşme uzatacağımı sanıyordum, başkan bana, "Ne sözleşmesi?" dedi. FIFA'da davamız olduğu için fazla konuşmak istemiyorum ama 'pislik' gibi kovuldum. Sonra da gururum yüzünden benim kalmadığım söylendi."