Younes Belhanda artık geri sayımda

Menaceriyle gerçekleşen son görüşmede, “Lig bitsin öyle konuşalım” cevabını veren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kararını bir kez daha gözden geçirdi. Suudi Arabistan temsilcileri Al Hilal ve Al Ahly’den çok ciddi teklifler alan Belhanda, iki kulüp arasında bir tercih yaparak, kariyerini farklı bir yönde sürdürecek. Tecrübeli futbolcunun, yeni takımında senelik 5 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

11 milyon Euro bekleniyor

Önümüzdeki sezon için farklı bir kadro planlaması yapan Galatasaray açısından bu transfer çok kritik öneme sahip. Çünkü Belhanda’nın transferinden 11 milyon Euro’luk bir bonservis geliri bekleniyor. Bu paranın tamamı yeni transfer çalışmalarında kullanılacak. Younes Belhanda’nın, ligin son haftası itibarıyla eşyalarını toplayarak Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.