Youcef Belaili kimdir? Galatasaray transfer etmek istiyor!

Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Youcef Belaili kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Youcef Belaili bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Youcef Belaili kimdir?

Youcef Belaili 14 Mart 1992 Cezayir doğumlu. 1.82 boyunda ve sol kanat oynuyor. Belaili ayrıca 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.

Bu sezon toplam 20 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 6 gol atma başarısı gösterdi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youcef Belaili'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...