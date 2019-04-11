Yossi Benayoun futbolu bıraktı!

Premier Lig'de Liverpool, Chelsea ve Arsenal gibi çok önemli kulüplerin formalarını giyen 38 yaşındaki İsrailli futbolcu Yossi Benayoun, profesyonel futbol yaşantısını sonlandırdığını duyurdu. Son olarak ülkesinin takımlarından Beitar Jerusalem'de top koşturan yıldız isim, açıklamayı resmi Instagram hesabından yaptı.

"Bu oyunun bir parçası olduğum için Tanrı'ya teşekkür ediyorum." diyen Benayoun, Ajax'ın altyapısında başladığı futbol kariyeri boyunca formasını giydiği takımlar arasında Hapoel Beer Sheva, Maccabi Haifa, Racing Santander, West Ham United, Queens Park Rangers, Maccabi Tel Aviv ve Maccabi Petah Tikva da bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



