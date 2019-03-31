YOSK: 45 - İzmir Büyükşehir Belediyesi: 98

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) 20. hafta maçında eşine ender rastlanan bir performans çizerek 10 dakikalık ilk periyotta rakip potaya sayı atamazken, kendi potasında 31 sayı gördü. Yıl Spor Salonunda oynanan müsabakada İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayan Yalova ekibi maçı 98-45 kaybederek küme düştü.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Engin Serdar Meylani xx, Mehtap Bakış xx, Alper Taşkoparanoğlu xx

YOSK: Ahmet İkizoğlu x 2, Saif İmad Alhamid x, Eyüp Atırcıoğlu xx 14, Ömer Gürkan xx 17, Bayram Eren xx 16, Amir Alipoor Shahsavari x 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İsmail Boyraz x 2, Volkan Aydeniz x 4, Ersin Sayın x, Mıhammad Hassan Sayari xxx 14, Hakan Kıroğlan xx 10, Mustafa Şahin 15, Rıdvan Aksoy x 4, Ömer Yılmaz xx 11, Halil İbrahim Bağlı x 6, Mahsun İpekişen xxx 20, Ramazan Kahrıman x, Olcay Atsız xx 10

1. Periyot: 0-31 (İzmir lehine)

Devre: 8-53 (İzmir lehine)

3. Periyot: 24-77 (İzmir lehine)