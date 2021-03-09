League of Legends gerek inanılmaz büyüklükteki oyun evreni, gerekse de bu evren içindeki karakterler ile değişilmez bir oyundur. Evren içerisinde yerleştirilmiş onlarca karakter bulunur. Bu karakterlerden biri de Yorick'tir.

League of Legends Şampiyonlarından Yorick Kimdir?

Yorick, ölülerin gücüyle hem lanetlenmiş, hem de kutsanmış bir karakterdir. Çok eskilerde kalan ve artık unutulmaya yüz tutmuş bir inanç düzeninin son temsilcisidir. Yorick'in üzerindeki bu lanet, memleketinde gerçekleşen çok büyük bir afetten sonra başına gelmişti. Yorick'in amacı üzerindeki bu lanetten kurtulabilmektir.

Yorick'in bu lanetten dolayı ölüleri görme ve duyma yeteneği vardır. Her an etrafında ölülerin ruhları dolaşır ve bu ruhlardan başka hiçbir yoldaşı yoktur. Aynı zamanda Yorick henüz ölmüş olanların ebediyette yollarını bulabilmeleri için onlara yardım etmek gibi bir görev edinmiştir. İlk başlarda bu durum Yorick için kederli ve acı verici olsa da, Yorick zaman içinde bu durumdan keyif almaya başladı. Yorick bugün ölü arkadaşlarının yoldaşlığında, cesetle ve gözyaşıyla dolu yolculuğuna devam ediyor.

Yorick Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Yorick'in şu anda sahip olduğu rünler;

Azim + İsabet: Hortlağın Pençesi (100), Tahrip (100), İkinci Şans (100), Aşırı Büyüme (100). Şifa Taşkını (100), Efsane: Kan (100).

Azim + İlham: Hortlağın Pençesi (100), Canlandır (50), Tahrip (100), Gözük Kara (50), İkinci Şans (100). Peksimet Teslimatı (100), Hızını Al (100).

Yorick'in 11. sezonda yenilenen rünleri;

İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Sıvışma, Son Direniş.

Azim: Tahrp, Kemik Zırh, +10 Değişken Kuvvet (x2), +5 Zırh.

Yorick Itemları (Build)

Yorick oyuna Musibet İksiri ve Totem Uğuru (Ziynet) eşyalarından oluşan başlangıç eşyaları ile başlar. Yorcik'in full build dizilimi ise şu şekildedir:

Üçlü Kuvvet: Can +250, Saldırı Gücü +25, Saldırı Hızı + %40, bekleme süresinde %20 azalma, + %5 hareket hızı, mana +250. Özel pasif - savaş galeyanı: saldırı isabet ettiğinde +20 hareket hızı, katlettiğinde +60 hareket hızı. Özel pasif - büyülü kılıç: %200'e kadar ilave hasar. (Ücret 3733, satılırken 333)

Merkür'ün Adımları: Büyü direnci +25. Özel pasif - gelişmiş hareket: Hareket hızı +45. Özel pasif - sıvışma. (Ücret 1100, satılırken 350)

Haşmetli Hydra: Can +450, Saldırı gücü +50, + 0 taban can yenilenmesi. Özel pasif - biçiş. Özel aktif - hilal. ( Ücret 3600, satılırken 750)

Sterak'ın Güvencesi: Can +450. Özel pasif: + %50 taban saldırı gücü. Özel pasif - can simidi. Sterak'ın hışmı. (Ücret 3200, satılırken 725)

Ruh Gömleği: Can +450, Büyü direnci +55, taban can yenilenmesi + 0, bekleme süresinde azalma. Özel pasif: Tüm iyileştirme etkilerinde %30 ilave (Ücret 2800, satılırken 800)

Randuin'in Alameti: Can +400, Zırh +60, kritik vuruş hasarlarında %20 azalma. Özel pasif - soğuk çelik: Rakibin saldırı hızı 1 saniyeliğine azalır. Özel Aktif: Rakip hızı 2 saniyeliğine %55 azalır. (Ücret 2900, satılırken 900)

Yorick Counter Şampiyonları (Pickler)

Yorick'in karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Cho'Gath - Büyücü ve Tank

Xin Zhao - Suikastçi ve Savaşçı

Nunu ve Willump - Savaşçı ve Tank

Trundle - Savaşçı ve Tank

Riven - Suikastçi ve Savaşçı

Yorick'in karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Darius - Savaşçı ve Tank

Jayce - Savaşçı

Teemo - Suikastçi ve Nişancı

Rumble - Savaşçı ve Büyücü

Shen - Savaşçı ve Tank

Yorick'in Alınabilir Kostümleri

Klasik Yorick

Cenazeci Yorick

Pentakill Yorick

Işık Muhafızı Yorick



