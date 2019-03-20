Yorgun savaşçı Nagatomo

24 aydır nefes almaya bile zaman bulamayan Japon futbolcunun bu maç trafiği sakatlığa davetiye çıkardı. Galatasaray’da önce ciğeri sönüp ölüm tehlikesi geçiren Yuto Nagatomo’nun daha sonra çapraz bağlarında sorun çıktı. Verilen milli ara ilaç oldu.

Galatasaray’da sakatlıktan kurtulamayan Yuto Nagatomo’nun yaşadığı sorunların, Japon oyuncunun inanılmaz maç trafiğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun neredeyse 24 aydır tatil yapmadığı, son bir sene içerisinde önce 2018 Dünya Kupası’nda, birkaç ay sonra da Asya Kupası’nda oynamasının sakatlığa davetiye çıkardığı belirlendi. 2018’de Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde 13 maça çıktıktan sonra, Rusya’daki Dünya Kupası’nda da 4 karşılaşmada forma giyen Nagatomo, 5 kez de ülkesinin hazırlık maçında forma giydi.

Nagatomo’yu yoran sadece milli mesai olmadı. Inter ve ikinci devrede transfer olduğu Galatasaray’da lig ile kupada toplam 29 maça çıkan Nagatomo, bu sezon da Avrupa mesaisiyle birlikte 20 maça çıktı. Japon futbolcu, Ocak 2019’da ise Japonya formasıyla Asya Kupası’na katıldı ve 6 kez sahaya çıktı. Bu yoğun maraton Nagatomo’nun direncini de düşürdü. Bu durumun sakatlık riskini daha da artırdığı dile getirildi. Tecrübeli futbolcunun, İstanbul’daki Schalke maçında akciğeri sönerken, 3 hafta önceki Akhisar maçının ardından yapılan kontrollerde de çapraz bağlarında sorun görülmüştü.

Özel program dahilinde tedavisi süren Japon futbolcunun 3 haftalık arada iyileşmesi ve sahalara dönmesi bekleniyor.

(Milliyet)



