Yordan Osorio kimdir?

Trabzonspor 'un kadrosuna katmaya yakın olduğu Yordan Hernando Osorio Paredes, 10 Mayıs 1994 yılında Barinas'ta doğdu. 2014 yılında Venezuela takımı Zamora'da profesyonel olan Yordan Osorio, defans olarak görev görev yapıyor. Ön libero mevkinde de görev yapabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2017'nin Ocak ayında Portekiz ekibi Tondela'ya transfer oldu.

Daha sonra sergilediği başarılı performansla Porto'nun dikkatini çekti ve 2018 Ocak ayında Porto'ya kiralandı.

Portekiz devi, Osorio'yu yıl sonunda 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Porto daha sonra sağ ayaklı stoperi hemen Guimaraes'e kiraladı. 1 sezon Guimaraes forması giyen Osorio, geçtiğimiz yıl 1 milyon euro kiralama ücretiyle Rus ekibi Zenit'e kiralandı.

1,86 boyunda olan Venezuelalı stoperin Porto'da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Yordan Osorio, Trabzonspor'a imza atmaya çok yakın.