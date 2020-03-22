Yönetimin kontrolü sürüyor

Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs sebebiyle futbolcular ve ailelerine yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Bu konuda işi sıkı tutan Siyah-Beyazlılar’ın, kulüp profesyonelleri aracılığıyla oyuncuları her gün arayıp hem durumlarını sorduğu hem de Türkiye’de kalmaları konusunda telkinlerde bulunduğu belirtildi.

Kurallar çerçevesinde eğer bir kişi Türkiye’den ayrılırsa ülkemize geri döndüğünde 14 gün karantinada kalması gerekiyor.