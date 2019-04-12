Yönetimden sürpriz hazırlığı

Fenerbahçe derbisinde bir kaza yaşanmasını istemeyen Galatasaray Yönetimi de derbiye özel hazırlanıyor. 19 yıllık galibiyet hasreti biterse, sürpriz primin yolda olduğu bildirildi.

12 Nisan 2019, Cuma 06:37
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Yönetimden sürpriz hazırlığı

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya’dan bir an olsun ayrılmazken hem teknik ekibe hem de futbolculara tam destek veriyor. Fenerbahçe derbisine sezonun en kritik virajı gözüyle bakan Sarı-Kırmızılı yönetim, olası bir kaza ihtimaline karşı şimdiden önlem almaya çalışıyor. Bu doğrultuda Kadıköy’deki 19 yıllık galibiyet hasretinin bitirilmesi halinde yönetimin sürpriz bir prim düşündüğü, detayların ise takım stada yolcu edilirken açıklanacağı öğrenildi.

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