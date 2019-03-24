5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 110 maça çıkıp, 32 gol atan Sinan Gümüş’le lig bitiminde yollar ayrılabilir. Mukavelesi sona erecek 25 yaşındaki hücum oyuncusuna yönetim yeni kontrat teklif ederken, 600 bin Euro’luk yıllık ücreti; 1 milyon Euro’ya (6.5 milyon TL) yükseltildi. Ancak Sinan bu rakamı beğenmedi ve iddiaya göre 1.5 milyon Euro istedi. Galatasaray Yönetimi ücret konusunda geri adım atmazken, Sinan’ın son günlerde Hoffenhaim ve Genoa gibi kulüplerle görüştüğü haberleri çıkmaya başladı. Bunun üzerine oyuncunun menacerine haber gönderen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, “Teklifimiz bu, yükseltmeyeceğiz. İstediğiniz takımla görüşebilirsiniz” denildi.