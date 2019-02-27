Yönetimden Şenol Güneş'e tepki

Siyah-beyazlı yöneticiler derbideki sonucun kulüp tarihinde hep kötü hatırlanacağı görüşünde. Rakibin hamlelerine karşı gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle de Şenol Hoca’ya tepki büyük.

27 Şubat 2019, Çarşamba 08:31
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Yönetimden Şenol Güneş'e tepki

Türk futbol tarihinin en zevkli derbilerinden biri geride kalırken, ortaya çıkan sonuç siyah-beyazlıları çok rahatsız etti. Beşiktaş muhteşem bir futbol sergilediği maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatmıştı. Öyle ki Fenerbahçe’nin devre boyunca isabetli tek bir şut çekmesine dahi izin verilmemişti. Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü çaldığında Vodafone Park tribünlerini dolduran ve televizyonları başındaki siyah-beyazlı taraftarlar tarihî bir farkın elde edileceğini düşünüyordu. Ancak Beşiktaş oyunun ikinci perdesinde başrolü Fenerbahçe’ye teslim etti. İlk yarıdaki rakibe nefes aldırmayan futbolundan eser olmayan Beşiktaş, üst üste yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı. Derbideki 3-3’lük skor taraftarlar kadar Beşiktaşlı yöneticileri de çok kızdırdı.

HOCA SEYRETTİ

Yönetimin büyük çoğunluğu derbinin faturasını Teknik Direktör Şenol Güneş’e kesti. Tecrübeli teknik adamın maçı kazandığını düşünerek ikinci yarı için hiçbir hazırlık yapmadığı ve böylece rakibin geri dönüşüne davetiye çıkardığı görüşü hâkim. Fenerbahçe’nin zaten etkili olduğu sağ kanatta Valbuena’nın da girmesiyle iyice güçlenmesini hocanın seyrettiğini düşünen yöneticilerin “Sağ kanattan iki gol geldikten sonraki değişiklik de yanlıştı. Savunması zayıf olan Caner Erkin oyuna girdikten sonra rakip daha da rahatladı. Yine o bölgeden başlayan atakla bir gol daha buldular ve maç sonuna kadar da sağ kanattan tehlikeli olmaya devam ettiler” şeklindeki yorumlarla tepkilerini dile getirdikleri belirtildi. (Türkiye Gazetesi)

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