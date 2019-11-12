Yönetimden hakem tepkisi

Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven, Alanya karşılaşmasının hakemi Abdulkadir Bitigen’e tepki gösterdi.

Güven, maçın başında penaltılarının verilmediğini, Abdulkadir Parmak’a gösterilen kırmızı kartın ise yanlış olduğunu belirtti.

Bordo-Mavili kulübün idarecisi şöyle devam etti:

“10 Kasım 2019 günü planlı ve bilinçli olarak yaşatılan sürecin birinci dereceden sorumlusu olduğuna inandığımız, sadece Trabzonspor değil Türk futbolunun da marka değerine zarar veren başta MHK ve TFF’nin ivedilikle gereğini yapmasını bekliyor, Trabzonspor camiasını sokağa dökmeyi amaçlayan bu yapıya acilen müdahale edilmesini istiyoruz.”