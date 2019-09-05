Yönetim kararını verdi! Lens ne olursa olsun satılacak...

Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki transfer hareketliliğinden umutlu olan siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle birlikte göndermek istediği bildirildi. Ancak siyah-beyazlılar, beklentilerin çok altında kalarak, tribünlerin tepkisini çekse de Lens’i kesinlikle zorla göndermek istemiyor.

Yüksek maaşı nedeniyle bu futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan fakat yaz transfer döneminde başarılı olamayarak Ricardo Quaresma’yı gönderen yönetim, Lens için Körfez ülkelerinden gelecek her türlü teklifi kabul edecek.

Yıllık 2 milyon 300 bin euro kazanan oyuncunun parasının bir kısımını ödeyerek kiralama seçeneğine de sıcak bakan siyah-beyazlılar, Lens’in gitmesi halinde sağ kanatta Orkan Çınar’a şans tanımayı planlıyor.

Hem maaş bütçesini düşürmek hem de Orkan’ın önünü açmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Lens’in ayrılığa yanaşmaması halinde bu planını devre arası transfer dönemine taşıyacak.

(Milliyet)