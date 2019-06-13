Yönetim için büyük gün!

Şampiyonluk, transfer derken Galatasaray’da bir yandan da seçim bilmecesi var. Mart ayında yapılan mali kongrede genel kurul üyeleri, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini idari açıdan ibra etmemişti. Denetim kurulu için de aynı karar çıkmıştı. Ancak bu ibrasızlığı kabul etmeyip, mahkemeye giden ve tedbir kararı aldıran Galatasaray Yönetimi’nin gözü, bugün yine mahkemede olacak. 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada, mahkeme tedbir kararını kaldırır ve genel kurul üyeleri lehinde karar verirse 1 ay içinde seçime gidilmek zorunda.

Aday da olamayacak

Bu ihtimalde, Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve kurulları da tüzüğe göre seçime giremeyecek. Kısacası öğlen saatlerinde verilecek karar, Galatasaray Yönetimi’nin kaderini belirleyecek.