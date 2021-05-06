Yomraspor-Fethiyespor: 1-2

YOMRA (Trabzon),(DHA)-
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk
YOMRASPOR: Onur Bilgin, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül(Uğur Kurt Dk. 90+3), Doğukan Öksüz, Şenol Özyürt (Emre Dk. 72), Muhammet Enes Doğan, Hayri Mert Yomralıoğlu, Oğuzhan Açıl, Samet Aydın, Mert Miraç Altıntaş (Ahmet Sevinç Dk.85), Ogün Özçiçek
FETHİYESPOR: Serkan Demirol, Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Tahir Kurtuluş, Berkay Öztuvan, Hayrullah Çelik, Cemal Şener, Yakup Alkan Hakan Horzum, Fatih Sonuncu(Kutay Yokuşlu Dk. 46), Anıl Arıcıoğlu (Görkem Kınay Dk. 46)
GOLLER: Dk. 27-71 Yakup Alkan (Fethiyespor) - Dk. 41 Ogün Özçiçek (Yomraspor)