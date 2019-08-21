Yolunuz açık olsun devler!

Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun son hazırlık maçlarını bu ülkede oynayacak. İstanbul’daki son antrenmanını dün akşam gerçekleştiren milli takım, daha sonra havalimanının yolunu tuttu. Gece yarısında Çin’in Şangay kentine uçan 12 Dev Adam ardından Shenzen’e geçti. Burada 23 Ağustos-25 Ağustos arasında Atlas Challenge turnuvasına katılacak olan Ay-Yıldızlılar, 28 Ağustos’ta Şangay’a dönüp 1 Eylül’de Japonya ile yapacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Bakan yalnız bırakmadı

12 Dev Adam, 31 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’nda ABD, Japonya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Basketbol Takımı’nın son idmanında sürpriz bir konuk vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Dev Adam’ın Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı idmanı izledi. Antrenman sonunda TBF yöneticileri, teknik kadro ve oyuncularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Milli Takım kafilesine Dünya Kupası öncesi başarılar diledi.

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