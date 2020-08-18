Yolun açık olsun Cenk Özkaçar

Merih, Cengiz, Çağlar, Ozan, Zeki Çelik, Mert Çetin...Ay-Yıldızı, Avrupa’da gururla temsil eden yıldızlarımızın yanına bir yenisini daha yolladık. Cenk Özkaçar, dün sabah Fransız devi Lyon’a imza atmak için yola çıktı. Fransa’nın Lyon kentine gitmek için İzmir’den İstanbul’a gelen genç stoper, İstanbul Havalimanı’nda soruları yanıtladı. Lyon’un 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Özkaçar, “Şu an için çok mutluyum. Ülkemi Fransa’da temsil edeceğim. Tabii ki de bunun gururunu yaşıyorum. Pandemiden dolayı vize işlemleri süreci uzun sürdü. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir teklif gelmesinden dolayı da çok mutlu oldum” dedi.

‘Transferime odaklandım’

’Türkiye’den başka takımlardan teklif geldi mi?’ sorusunu ise genç stoper, “Bu konu hakkında yorum yapmayacağım, sadece transferime odaklandım” şeklinde yanıtladı.

Devler Ligi’nde oynarsa bonus

TFF 1. Lig’deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon’a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi’nde forma giyerse Altay 500 bin Euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk’in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.

Cenk, 2018-19 sezonunu 3. Lig’de Karacabey Belediyespor’da kiralık geçirmiş, geçen sezon ilk kez Altay’da A takım formasını giymişti.