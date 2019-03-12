Yok böyle rekor! Galatasaray ve Liverpool...

Sarı-Kırmızılılar’ın, Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor... Aslan’ın 19 Mayıs 2017’de Osmanlıspor’u 2-0 yenerek başlayan taraftarı önündeki yenilmezlik serisi dün Antalya karşısında da devam etti. Akdeniz ekibini 5-0’la geçen Galatasaray seriyi 32 maça çıkardı. Galatatasaray söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet alırken, 5 kez de rakipleri ile berabere kaldı. Devam eden serilere bakıldığında bu alanda ligde rakibi olmayan Galatasaray, Avrupa’da ise İngiliz devi Liverpool’un (36) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Terim’le ikinci kez

Ancak bu Cim Bom için bir ilk değil; Aslan yine Fatih Terim yönetiminde 22 Eylül 1996 ile 12 Eylül 1998 arasında iç sahada oynadığı 35 maçta mağlubiyet yaşamamıştı. Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisi ise Trabzonspor’a ait. Bordo-Mavililer, 1975-1981 yılları arasında taraftarı önünde oynadığı tam 90 maçta yenilmemiş ve kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

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