Muhteşem bir futbolculuk kariyerinin ardından ilk olarak Fenerbahçe 'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu, bitime 10 hafta kala Erol Bulut'un yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.





Belözoğlu yönetimindeki sarı - lacivertliler son 10 haftada oynadığı maçlarda yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, sondan bir öncesi hafta sahasında Sivasspor 'a mağlup olmasaydı, genç çalıştırıcı ilk teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk yaşayacaktı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Sarı - lacivertliler 10 haftalık periyotta maç başına 2.3 puan ortalaması yakaladı.

YENİ BİR SERÜVENE BAŞLADI

2021/2022 sezonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süren arayışın ardından teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirirken, Emre Belözoğlu ise kulüpten ayrıldı.

Sezon başında herhangi bir takımı çalıştırmayan başarılı çalıştırıcı, sekizinci hafta sonunda altı puana sahip olan eski Başakşehir'in Aykut Kocaman'dan sonraki teknik direktörü oldu.





Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesindne önce ilk sekiz haftada altı kez mağlup olan İstanbul temsilcisi, sonrasında oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Emre Belözoğlu'nun 16. sırada devraldığı Başakşehir sezon sonunda ligi dördüncü sırada tamamlayaran Avrupa'ya gitmek için hak kazandı.

Başakşehir FK'nın, geçen sezon Emre Belözoğlu'ndan önce 0,75 olan puan ortalaması, Emre Belözoğlu'ndan sonra 1,96'ya kadar çıktı.





BU SEZON ÇOK DAHA FARKLI

2022/2023 sezonuna Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan Başakşehir FK, ligin ilk altı haftasında gol yemeyerek muhteşem bir savunma performansı gösterdi.

Ligde oynadığı 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul temcilcisi Konferans Ligi'nde de yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Başakşehir'in ligdeki bu 12 maçlık serüveninde maç başı puan ortalaması ise 2 oldu.

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Konferans Ligi grubunda oynadığı altı maçta tek mağlubiyeti olan Başakşehir FK, Fiorentina gibi İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden birini sahasında 3-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde gruptan lider çıkan Başakşehir, play-off sonrasındaki rakibini bekliyor.

42 yaşındaki genç teknik adam, Süper Lig 'de bugün itibarıyla 52 maçta teknik direktör olarak görev yaptı ve bu maçlarda 106 puan toplamayı başardı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar Süper Lig'deki 106 maç sonunda maç başına 2.03'lük bir ortalama yakaladı.

TÜM KULVARLARDA DURUM NE?

Emre Belözoğlu tüm kulvarlarda ise teknik direktör olarak 65 maçta görev yaptı. Belözoğlu'nun takımları bu maçlarda 39 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, rakip kaleye 113 gol attı. Kalesinde ise 55 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun tüm kulvarlardaki puan ortalaması ise 2.05 gibi üst düzey bir rakam oldu.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr