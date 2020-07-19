Yok böyle penaltı! Galatasaray - Göztepe...

Galatasaray’a gönül verenler, Göztepe maçını izlerken zaman zaman sinir krizleri geçirmekten kendilerini alamadılar. Özellikle de futbolcuların, “Bitse de gitsek” havasında ruhsuz bir oyun ortaya koymaları, üst üste kazanılamayan 8 maçın üzerine tuz biber ekti. İkinci yarıdaki penaltı pozisyonu ise Galatasaraylılar’ı iyice çileden çıkardı. Feghouli’nin yerde kaldığı pozisyonda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı kaleci Beton’un üzerine nişanladı. Beto'nun çizgiyi erken terk etmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı. Bu kez yuvarlak noktaya Belhanda geçti. Ancak Faslı yıldızın şutu da üst direkten dışarıya gidince büyük bir fırsat daha kaçmış oldu.

Kulübeye dert yandı

Fatih hoca kenardan bu kaçan pozisyonları izlerken çok öfkelendi. Kulübeye dönerken yardımcı ekibine dert yandı. O dakikalarda sosyal medya da taraftar tepkisinden tam anlamıyla yıkılıyordu. Emre Akbaba’dan gelen galibiyet golü, sonrasında Yunus Akgün’ün farkı üçe çıkarmasıyla taraftarın nabzı normale dönse de, dün akşam yaşananların faturası gelecek sezonun planlaması yapılırken Fatih Terim tarafından kesilecek gibi görünüyor.