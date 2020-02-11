Süper Lig'de 21.hafta geride kalırken lider Sivasspor ile 7.sırada bulanan Beşiktaş arasında sadece 6 puanlık fark var. Müthiş bir yarış olduğu Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin yanında Avrupa Kupalarına katılacak takımların bile rakiplerinden ayrışmadığı gözleniyor. Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Ligue 1, Serie A hatta diğer önemli liglerde böyle bir rekabet yok.

Premier Lig'de zirve heyecanı bitti

Premier Lig'de Liverpool en yakın rakibine 22 puan fark yaptı ve adeta kendisini ile yarışıyor. İkinci sırada bulunan Manchester City ile üçüncü Leicester City'nin dördüncü ile arasında 8-10 puanlık fark var. Serie A'da üç takım Inter, Juventus ve Lazio rakiplerinden koparken La Liga'da ezeli rakipler Real Madrid ve Barcelona koptu. Ligue 1'de yine PSG ciddi bir fark yaparken Bundesliga, Süper Lig'e en yakın lig oldu. Almanya'da lider ile 7.sıra arasında 10 puanlık fark bulunuyor.

Süper Lig / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 6

Bundesliga / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 10

La Liga / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 15

Serie A / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 21

Ligue 1 / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 26

Premier Lig / 1 - 7. sıra arası puan farkı: 37





Süper Lig'e en yakın Championship

Süper Lig'de lider ile 7.sıra arasındaki farka en yakını İngiltere Championship oldu. İlk 7 takım arasında sadece 9 puanlık fark olurken Bundesliga'da 10 puan, TFF 1.Lig'de aynı aralıkta 13 puanlık fark var.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru