Yok böyle lig!

Süper Lig’in 23. haftasında şampiyonluk yarışında heyecan sürüyor. Beşiktaş’ın Alanyaspor’u 2-1 yendiği, Trabzonspor’un 5-2 kazandığı Fenerbahçe’nin ise berabere kaldığı haftada dün gündüz saatlerinde Sivasspor da galip geldi. Rakiplerinin kayıpsız geçtiği 23. haftada Galatasaray , evinde Gençlerbirliği karşısında şov yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Falcao (2) ve Donk’un golleriyle 3-0 kazandı, birçok pozisyondan da yararlanamadı. Aslan, 8’de 8 yaparak rakiplerine şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Sıra Başakşehir’de

Trabzonspor, Galatasaray ve Sivas ligin zirvesinde 48 puanla sıralandı. Bordo-Mavililer’in 1 maçı eksik. Haftaya lider giren Avrupa’daki gururumuz Başakşehir ise bugün Gaziantep karşısında sahne alacak. Turuncu-Lacivertliler eğer kazanırsa, 49 puanla tek başına liderlik koltuğunun sahibi olacak.

Ateş hattı yanıyor!

Kasımpaşa, deplasmanda beraberlik yaşadı, 20 puanla 16. sırada kaldı. Ankaragücü ise evinde Sivasspor’a 3-0 kaybettti, İstanbul temsilcisi ile aynı puanı paylaştı. Kayseri de maç eksiğiyle 16 puanla son sırada bulunuyor.