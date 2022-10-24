Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen Kylian Mbappe için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son olarak, geçtiğimiz haftalarda 23 yaşındaki yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bu konuyla alakalı konuşan Mbappe de bunun doğru olmadığını vurgulamıştı.

Yıldız isim bu sezon PSG formasıyla dört maçta, dört kez gol sevinci yaşadı. Mbappe, Ligue 1'de ise 11 maçta 10 gol atarken iki de asist yapma başarısı gösterdi.

KORKUNÇ PARA!

Geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı düşünülen Kylian Mbappe 21 Mayıs 2022 tarihinde PSG ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Detayları net olarak açıklanmayan sözleşmede yazan rakamlar ortaya çıkmaya başladı.





Le Parisien'de yer alan habere göre; Mbappe, PSG'den yıllık 72 milyon Euro kazanıyor. Genç oyuncu ayrıca son sözleşmesini imzalarken 180 milyon Euro da imza parası aldı.

Haberin devamında Mbappe'nin ayrıca başka bir takıma transfer olmaması halinde; ilk yıl için 70 milyon Euro, ikinci yıl için 80 milyon Euro, üçüncü yıl içinse 90 milyon Euro sadakat bonusu alacak.

Kylian Mbappe, PSG ile imzaladığı sözleşmenin sonuna kadar takımda kalırsa yaklaşık 636 milyon Euro kazanmış olacak.