Yok böyle bir gol

Bordo-Mavili altyapının ürünlerinden biri olan Abdulkadir Parmak, geçen sezon Onazi’nin sakatlanmasının ardından formayı kapmıştı.

O günden bu yana 11’deki yerini kaybetmeyen ve performansıyla geçtiğimiz günlerde Fırtına ile 2024’e kadar yeni sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, dün akşamın kahramanlarından birisi oldu.

Başarılı futbolcu, 26. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta harika bir gole imza attı. Karadeniz ekibine beraberliği getiren Abdulkadir, ortaya koyduğu oyunla da beğeni topladı.