Yok artık Ronaldo! Kaçırdığı gol şoke etti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Manchester United, Omonia deplasmanına konuk oldu. İngiliz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Tüm gözler uzun süre sonra ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcuya döndü. Ronaldo'nun kaçırdığı gol ise herkesi şaşırttı





MANCHESTER DERBİSİNDE KULÜBEDE KALDI

En son Manchester derbisinde ezeli rakiplerine 6-3 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulamayan Portekizli yıldızın saha kenarındaki ifadesi mutlu olmadığına yönelik iddiaları beraberinde getirmişti.

Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Yedek kulübesinde maçı takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu dikkat çekti. Ağır bir yenilgi alan Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

RONALDO HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın Portekiz ile katılacağı son turnuva olmayacağını açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ödül töreninde konuşan Ronaldo, hedefinin EURO 2024'te oynamak olduğunu söyledi.

REKORU ELİNDE TUTUYOR

Manchester United'da yedek kulübesinden oyuna dahil olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda yerini kaybetmedi. Ronaldo, ülkesi adına 117 gol atarak uluslararası alanda milli takımda en çok gol atan rekorunu elinde tutuyor.





MANU GERİDEN GELDİ

İngiliz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 84. dakikalarda Marcus Rasford ile 63. dakikada Antony Martial kaydetti. Ev sahibi ekip Omonia'nın gollleri ise 34. dakikada Karim Ansarifard ve 85. dakikada Nikolas Panayiotou'dan geldi.

RONALDO İLK 11'DE BAŞLADI

Manchester United'da ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Mücadelede gol atmaya istekli olan Ronoldo bir türlü kale çizgisini geçemedi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Diego Dalot'un asistinde Ronaldo kalecinin dışarda kalmasını değerlendiremedi. Kalede sadece bir futbolcunun bulunduğu esnada Ronaldo şutu direğe nişanladı.

ASİST YAPTI

Marcus Rasford'un 83. dakikada attığı golün asistini Ronaldo yaptı. Ronaldo bu sezon 8 maç oynarken 1 maçta gol kaydetti. 5 maçta sonradan oyuna girerken 1 mücadelede forma giymedi.

Bu sonucun ardından Manchester United, 6 puana yükseldi. Omonia'nın 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.

'242 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETİ' İDDİASI

Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Ronaldo'ya iki yıllığına toplamda 242 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu aktaran CNN Portekiz televizyonu ünlü futbolcunun bu teklifi reddettiğini iddia etmişti.

HAFTALIK 2 MİLYON EURO

Sezon boyunca haftalık 2 milyon Euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında yazılmıştı. Ayrıca Ronaldo'nun Ocak ayında yeniden Manchester United'dan ayrılmak için girişimlerde bulunabileceğine yönelik iddialar da gündeme gelmişti. (Skorer)