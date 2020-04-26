Yok artık dedirten turnuva! Sanal stüdyoda espor...

Asya’nın en büyük espor deneyim sağlayıcısı VSPN, Türk firması Zero Density'nin teknolojisi olan Reality Engine'i kullanarak sanal bir stüdyoda esport turnuvası yayınladı.

Oyuncular evlerinin güvenli ortamında günlerce oyun oynamaya alışık olsa da, hayranları ve tüm espor takımlarını tek bir mekanda toplamak önümüzdeki bir kaç ay içinde mümkün görünmüyor. Bu kısıtlamalara karşı VSPN, Mart ayının son haftasında alternatif bir çözümle Cross Fire Professional League (CFPL) turnuvasını organize etti. Uzaktan turnuvayı yayınlamak için sanal stüdyo ve artırılmış gerçeklik teknolojisi olan Reality Engine'i kullanıldı.

CFPL turnuvası yayını sırasında tüm yarışan takımlar kendi kulüplerinde kalırken VSPN yorumcuları ise sanal stüdyodan sunumları gerçekleştirdi. Kulüplere kurulan kameralar sayesinde VSPN’in sanal stüdyosuna görüntüler aktarıldı ve sanal ekranlarda görüntülendi. Oyun eleştirmenleri ise yayına oturma odalarından katıldı. Tasarlanan üç boyutlu dünyada spikerler, yorumcular ve oyun eleştirmenleri için üç ayrı sanal sahne hazırladı. 3 Reality Engine sanal ve artırılmış öğeleri oluşturmak için kullanıldı.

Sözcü