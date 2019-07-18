Yok artık dedirten transfer iddiası! Dani Olmo...

Hırvatistan ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ilgili Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in paylaştığı bir haber yok artık dedirtti.

Gazete; Milan, Inter, Manchester United, Liverpool, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ilgilendiği La Masia çıkışlı futbolcuyu Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediğini yazdı. Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan Olmo, ülkesiyle şampiyonluk sevinci yaşadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler