Yırtık ayakkabılı madalya avcıları

Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor. Yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları son şampiyonadan 2’si de 2’ncilik olmak üzere toplam 5 madalyayla kente döndü.