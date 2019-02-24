Yırtık ayakkabılı madalya avcıları

Diyarbakır’da Seyrantepe Spor Kompleksi’nde bulunan tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen genç tırmanışçılar, spor branşının yeni dahil edildiği 2020 Tokyo Olimpiyatı’na katılmak için destek bekliyor.

24 Şubat 2019, Pazar 09:40
- A +
Yırtık ayakkabılı madalya avcıları

Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor. Yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları son şampiyonadan 2’si de 2’ncilik olmak üzere toplam 5 madalyayla kente döndü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.