Yırtık ayakkabılı madalya avcıları
Diyarbakır’da Seyrantepe Spor Kompleksi’nde bulunan tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen genç tırmanışçılar, spor branşının yeni dahil edildiği 2020 Tokyo Olimpiyatı’na katılmak için destek bekliyor.
Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor. Yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları son şampiyonadan 2’si de 2’ncilik olmak üzere toplam 5 madalyayla kente döndü.