Yine, yeni, yeniden... Beşiktaşlı Burak Yılmaz!

Kara Kartal’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, önceki gece transferinin resmiyet kazanması sonrasında sabah saatlerinde Antalya’ya gidip Beşiktaş kampına katılmıştı. 2006-08 sezonun ardından yıldız futbolcunun ikinci Beşiktaş macerası dün başladı. Siyah-Beyazlı ekibin dün Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık olarak yapılan antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı. Sıcak karşılaşma sonrasında yıldız futbolcu, yeni takımıyla ilk idmanını yaptı.

‘Terimin son damlasına kadar...’

Beşiktaş’ın yeni transferi Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’la anlaşmasının resmiyete dökülmesi sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz, “Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş’ımız için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘En iyi golcüyü aldık’

Güneş, dünkü idman öncesinde Burak Yılmaz’ı takım arkadaşlarına tanıttı. Eski öğrencisinden övgüyle söz eden Güneş, Burak’ın da katkısıyla Süper Lig’in ikinci yarısına damga vurabileceklerini söyledi. Başarılı teknik adam, “Burak, Süper Lig’in en iyi golcüsü. Artık bizim aramızda. Hep birlikte başarıya giden bir yola çıktık” diyerek yeni oyuncusunu onore etti. Güneş’in bu sözlerinin ardından futbolcular da tecrübeli hocaya alkışlarla karşılık verdi.

Trabzon’a 3 taksitle...

Siyah-Beyazlılar’ın Burak Yılmaz transferinin mali detayları da belli oldu. Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli futbolcunun transferi için Trabzonspor’a 1.3 milyon Euro (8.4 milyon TL) bonservis ödeyeceği öğrenildi. Kara Kartal’la 2.5 senelik anlaşma sağlayan 33 yaşındaki futbolcunun, yeni kulübünden yarım dönem için 1 milyon 250 bin Euro, sonraki iki sezon için de 2.5 milyon Euro alacağı bildirildi. Öte yandan Burak Yılmaz’ın, Bordo-Mavililer’deki 2.1 milyon Euro’luk alacağı konusunda Trabzonspor Yönetimi’yle yaptığı pazarlık sonrasında 450 bin Euro indirime gidip 1.7 milyon Euro’yu da 3 taksit alacağı kaydedildi.