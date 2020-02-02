Yine Sörloth yine zafer!

Bulduğu 16 golle, krallık yarışında da Alanyaspor’lu Cisse’nin 2 gol önünde yer alan Sörloth, sezonun en isabetli transferi olduğunu her geçen hafta yeniden kanıtlıyor.

‘Çok iyi takım arkadaşlarım var’

Sörloth, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı savaştık ve mücadele ettik. Önemli olan sonunda galip gelmekti. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Sürekli olarak beni ceza sahasında topla buluşturmaya çalışıyorlar. Şu an sadece Trabzonspor’da goller atmayı düşünüyorum. Burada mutluyum” dedi