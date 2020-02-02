Yine Sörloth yine zafer!
Sörloth attıkça Fırtına esmeye devam ediyor... Dün akşam da Fenerbahçe’yi yıkan Norveçli futbolcunun gol attığı 13. maçta Bordo- Mavililer 9. galibiyetini elde etti, diğer 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Son 4 maçında 7 gol 1 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon gol atamadığı 5 takımdan biri olan Fenerbahçe’nin filelerini havalandırarak bir engeli daha geride bırakmış oldu.
Bulduğu 16 golle, krallık yarışında da Alanyaspor’lu Cisse’nin 2 gol önünde yer alan Sörloth, sezonun en isabetli transferi olduğunu her geçen hafta yeniden kanıtlıyor.
‘Çok iyi takım arkadaşlarım var’
Sörloth, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı savaştık ve mücadele ettik. Önemli olan sonunda galip gelmekti. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Sürekli olarak beni ceza sahasında topla buluşturmaya çalışıyorlar. Şu an sadece Trabzonspor’da goller atmayı düşünüyorum. Burada mutluyum” dedi