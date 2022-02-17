Yine olmadı! Fenerbahçe evine yabancı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Traore, 62. dakikada Dorley ve 64. dakikada Lingr kaydetti.

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki golleri ise 58. dakikada Dimitris Pelkas ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Alınan mağlubiyetin ardından kendi sahasında kötü gidişe dur diyemeyen Fenerbahçe son 5 iç saha maçında 4. yenilgisini aldı. Sarı lacivertliler bu seride tek galibiyetini 15 maçla ligde en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri Altay karşısında aldı.

Fenerbahçe, ligin 26. haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.