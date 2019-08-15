Yine İstanbul, yine penaltılar, yine Liverpool!

İngiliz devi Liverpool’a, İstanbul uğurlu geliyor... 14 yıl önce 25 Mayıs 2005’te Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İtalyan ekibi Milan ile kozlarını paylaşan İngiliz temsilcisi, ilk yarıda soyunma odasına 3-0 geride girmişti. Kırmızılılar ikinci devrede ise adeta uykudan uyanmıştı. Steven Gerrard, Vladimir Smicer ve Xabi Alonso’nun golleri ile skoru 3-3’e getiren Liverpool, penaltı atışlarında Kırmızı-Siyahlılar’ı 3-2 devirmiş ve kupaya uzanmıştı.

İkinci 45’te kendine geldi

Kırmızılılar dün de benzer bir senaryoyu yaşadı. Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud ile devreye 1-0 önde girdi. Liverpool ise yine ikinci yarıda kendine geldi. Sadio Mane’nin golü ile karşılaşmayı uzatmaya götüren Kloop’un öğrencileri, bu bölümde de 2-1 öne geçmesine rağmen, Jorginho’nun penaltı golü ile mücadele penaltılara gitti. Liverpool, 14 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi yine penaltılarda rakibini geçmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu.

'İstanbul'u seviyoruz'

Liverpool, sosyal medya hesabı üzerinden 2005 yılında yine burada Devler Ligi’ni kazanmasıyla ilgli ‘We love İstanbul’ (İstanbul’u seviyoruz) şeklinde bir tweet attı.