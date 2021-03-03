Ara transfer döneminde Preston North End forması giyen Ben Davies ve Schalke 04'ün Türk yıldızı Ozan Kabak'ı kadrosuna katarak sakatlık kabusuna çözüm aramaya çalışan Liverpool'un zamanında Merih Demiral'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun talihsiz sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak isteyen Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Juventus forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral ile Ocak ayında yakından ilgilenmişti.









Juventus'un cevabı

İtalyan basınında yer alan habere göre; teknik direktör Jurgen Klopp'un ısrarı doğrultusunda Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon euroluk bir teklif sunan Liverpool, İtalya'dan gelen 'hayır' cevabıyla adeta şok oldu.

Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin ilerleyen yaşları sebebiyle Juventus kariyerlerinin son dönemlerinde olduğunun altının çizildiği haberde; Merih Demiral'ın bu doğrultuda İtalyan devinin gelecek planlarında başrol oynadığı ifade edildi.

Teknik direktör Andrea Pirlo ve Juventus yönetiminin, takımın savunma iskeletini orta ve uzun vadede Merih Demiral üzerinden kurmayı hedeflediği öne sürüldü.









Merih Demiral pahalı geldi

Liverpool'un Merih Demiral için istenen 57 milyon euroyu yüksek bulmasının ardından bir başka Türk savunmacı Ozan Kabak'a yöneldiğine ve Milan'ın da listesinde yer alan genç futbolcuyu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığına dikkat çekildi. Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 gollük katkı sağladı.

Hürriyet







