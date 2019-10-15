Yine Fransa yine Kaan!

A Milli Takımımız’da, Fransa karşısında beraberliği getiren gole imzasını Kaan Ayhan attı. Ay-Yıldızlılar’ın, Arnavutluk’u 1-0 yendiği mücadelede ilk 11’de forma giyen Kaan, bu maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarının 53. dakikasında Zeki’nin yerine oyuna giren Kaan, rakibin 1-0 önde olduğu anda tam da istediğimiz zamanda golü atmayı başardı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Kaan, arka direkte kafayla adeta iğne deliğinden topu Mandanda’nın koruduğu kalenin içine göndermeyi başardı. Horozlar’a karşı Konya’da kazandığımız 2-0’lık mücadelede de Kaan, Milliler adına ilk golü yine kafayla atmıştı.

En çok kafa golü bizden

Milli forma altında dün akşam 26. karşılaşmasında 3. golünü filelere yollamayı başaran 24 yaşındaki futbolcumuz, böylece 3 golünün 2’sini son Dünya Kupası’nın sahibine atmış oldu. Kariyerini Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında sürdüren oyuncumuz, diğer golünün sevincini ise 4-0 kazanılan Moldova karşısında yaşamıştı. Euro 2020 elemelerinde 8’le en fazla kafa golü atan Türkiye olurken, Fransa’nın yediği iki kafa golü de Kaan’dan geldi!