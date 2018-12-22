Yılport Samsunspor’un ilk yarı karnesi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 2018-2019 sezonunu geçiren Yılport Samsunspor’da Erhan Kartal bu sezon ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 22 futbolcunun görev aldığı kırmızı-beyazlı takımda Erhan Kartal geride kalan 17 maçın 16’sında forma giyerek bin 439 dakika sahada bulundu. Kırmızı-beyazlı ekipte Erhan Kartal’ı, 16 maçta bin 349 dakika oynayan kaptan Savaş Yılmaz ve 16 karşılaşmada bin 294 dakika sahada kalan İlyas Kubilay Yavuz takip etti. Kırmızı-beyazlı takımda ligin ilk yarısında en az süreyi bir maçta 39 dakika ile Metincan Cici alırken, kadroda bulunan oyunculardan Hasat Konya, Berat Boz, Furkan Yıldırım hiçbir maçta tercih edilmedi.

EN GOLCÜ BAHATTİN VE SAMET

TFF 2’nci Lig Beyaz Grupta sezonun ilk yarısında Yılport Samsunspor’un en skorer ismi Bahattin Köse oldu. Kırmızı-beyazlı takımın sezon başında renklerine dahil ettiği Bahattin Köse forma giydiği 12 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Bahattin Köse’yi, 7 golle de Samet Asatekin takip etti. Kırmızı-beyazlı ekipte 3’er golle Erhan Şentürk ve İlyas Kubilay Yavuz, 2 golle Oğuz Gürbulak, birer golle de Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Savaş Yılmaz, İrfan Başaran ve Muhammet Beşir skora katkı sağladı.

EN HIRÇIN SAVAŞ YILMAZ

Yılport Samsunspor’da sezonun ilk yarısında kaptan Savaş Yılmaz, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı. Ligin ilk yarı maçlarında Savaş Yılmaz 9 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı takımda Erhan Kartal’a 1 kırmızı ve 3 sarı kart gösterildi. Yılport Samsunspor’da Samet 4, Şahin, Erkam, Canberk, İrfan ve Bahattin 3’er, Furkan Köse, Ercan Yazıcı, İshak, Oğuz ve Muhammet 2’şer ve Nuri, Okan, Erhan Şentürk, Enes ve Ramazan’da birer sarı kart gördü.

YILPORT SAMSUNSPOR SON 10 YILIN EN İYİ İLK YARI SEZONUNU GEÇİRDİ

Tarihinde ilk kez TFF 2’nci ligde mücadele eden Yılport Samsunspor, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 37 puanla 3’üncü sırada tamamlayarak son 10 yılın en iyi sezonunu geçirdi. Kırmızı-beyazlı takım son 10 yıl içerisinde 8 kez TFF 1’inci lig, 1 kez de Süper Ligde mücadele etti. 2011-2012 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’de ilk yarıyı 12 puanla 17’nci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor, geçen sezon oynadığı TFF 1’inci ligin ilk yarısını 19 puanla 14 sırada tamamladı.



