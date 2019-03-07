Yılport Samsunspor plaka yaptı

Son haftaların formda ekibi Samsunspor, kendi sahasında oynadığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 3-1 yenerek, ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar, aldığı bu galibiyetin ardından puanını şehrin plaka kodu olan 55’e çıkartarak, lider Keçiörengücü’nün 1 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Samsunspor, oynadığı son 5 karşılaşmada sırasıyla Eyüpspor, Ankara Demir, İnegölspor, Gaziantepspor (Hükmen) ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u yendi. Samsunspor ayrıca 25 haftada yediği 19 golle ligde en az gol yiyen takım statüsünde bulunuyor.

Yılport Samsunspor, geriye kalan 9 haftada sırasıyla Kastamonu 1966 (D), Bayrampaşa (E), Niğde Anadolu FK (E), Keçiörengücü (D), Sarıyer (E), Hacettepe (D), Utaş Uşakspor (E), Manisaspor (D) ve Sakaryaspor (E) ile karşılaşacak. Samsunspor geriye kalan 9 maçının 5’ini içeride, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.

İHA