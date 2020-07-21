Yılport Samsunspor, Bolu’da kampa girdi

Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Bu sabah ikinci antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.

Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra otelin yanında bulunan göl çevresinde yürüyüş yaptı ve koştu.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenman boyunca koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.

İlk etap kampına 8’i altyapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekibin, çalışmalarını Kurban Bayramı’na kadar günde çift antrenman yaparak sürdüreceği öğrenildi.

AA