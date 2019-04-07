Yılport Samsunspor: 1 - Sarıyer: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

07 Nisan 2019, Pazar 17:38
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Yılport Samsunspor: 1 - Sarıyer: 1

Stat: 19 Mayıs 

Hakemler: Turgut Doman xx, Seyfetin Ünal xx, Ali Alp xx 

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Cenk Kaplan xx, Aytaç Sulu xx, İshak Doğan xx, Yılmaz Özeren xx, Savaş Yılmaz xx, Bahattin Köse xx, Ramazan Çevik x (Enes dk. 71 x), İlyas Yavuz x (Onur dk. 23 x), Samet Asatekin xxx (Erhan Şentürk dk. 80 ?) 

Sarıyer: Ali Türkan xx, Mert Kula x, Feyyaz Belen x, Nuri Aydın x, Alim Harlak x (Hakkı dk. 78 ?), Özgür Çelik xx, Hüseyin Bak xx, Ozan Solak x, Adem Koçak x (Samet dk. 82 ?), Bertul Kocabaş x (Ali Küçik dk. 46 x), Yaser Yıldız xx 

Goller: Samet (dk. 36), (Yılport Samsunspor), Hüseyin (dk. 89) (Sarıyer) 

Kırmızı kart: Feyyaz (dk. 90) (Sarıyer) 

Sarı kartlar: Samet, Yılmaz, İshak (Yılport Samsunspor), Bertul, Yaser, Hüseyin, Feyyaz, Hakkı (Sarıyer)

İHA

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