Spor Toto 1.Ligin ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Antalya’daki kampını sürdüren sarı siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı. Yeni hocasıyla birlikte ikinci yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kaplanlar'da futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı.





Ligin ilk yarısındaki performansı beklentilerin altında kalan Doğu Anadolu ekibi devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya yeni hocasıyla birlikte galibiyet ile başlamak istiyor.

Yeni Malatyaspor 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Bodrumspor karşılaşması ile ikinci yarının startını verecek. (İHA)