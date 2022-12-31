Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının yeni kulübü resmen açıklandı.

En son 2021'de

Yılmaz Vural, Türkiye kariyerinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştırmıştı. 30 Mart 2021'de takımın başına geçen Vural, 9 Mayıs 2021'de görevinden ayrılmıştı.

'10 maçta 4 galibiyet yetmedi'

O dönemde takımdan ayrıldıktan sonra kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Vural, "Erzurumspor’un başına geldiğim zaman Süper Lig ’de 27 puanla 19. sıradaydı. Ben takımın başına geldikten sonra bu sıralamada ufak bir değişiklik oldu. Kayserispor aşağı geldi, biz de bir üst sıraya çıktık ama maalesef küme düşme potasından çıkamadık. Benden önceki dönemde takımımızın 30 maçta 6 galibiyeti var, benim dönemimde ise 10 maçta 4 galibiyetimiz vardı fakat bu yeterli olmadı. Kayserispor bir puan fazlasıyla Süper Lig’de kaldı. Kayserispor’un Başakşehir ile berabere kalması, Ankaragücü ve Erzurumspor’u Süper Lig’den düşürdü" ifadelerini kullanmıştı.

Geri döndü

Yılmaz Vural, Erzurumspor macerasının ardından uzun bir süre takım çalıştırmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 1.5 yıllık aranın ardından 2023'e girerken yeni takımıyla anlaşma sağladı.

31. farklı kulüp

Yılmaz Vural, Türkiye kariyerinde 30 farklı kulüpte görev yapmıştı. Bunlar arasında birden fazla çalıştırdığı takımlar da olan Vural, bu kez tanıdık bir ile farklı bir takımla döndü.

Başladığı yerde

Yılmaz Vural, Almanya'da görev yaptıktan sonra 1986'da yardımcı antrenör olarak Malatyaspor kadorsuna katılmıştı. 1986-87 sezonunun son bölümünde teknik direktörlük koltuğuna oturan Vural, Türkiye'deki ilk teknik direktörlük deneyimini 1987-88'de Malatyaspor ile yaşamıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez Malatya'da Yeni Malatyaspor'u çalıştırmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"