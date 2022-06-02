Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Skorer TV'nin sevilen programı Ceza Sahası'na konuk oldu. Serdar Sarıdağ ve Nergis Aşkın'ın sorularını içtenlikle cevaplayan Yılmaz Vural, Fatih Terim'in Galatasaray 'dan ayrılık sürecini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Terim'in vedasını Sergen Yalçın'a benzetti. İşte ayrıntılar...

NURİ ŞAHİN, EMRE BELÖZOĞLU, VOLKAN DEMİREL

Süper Lig'de özellikle son iki sezondur lisansı olmayan genç isimlerin görevde olmasını değerlendiren Yılmaz Vural, "Türkiye'ye baktığımızda bugün herkes futbolu bırakıp yarın teknik direktör oluyor. Böyle söyleyince çocuklar da bazen bize güceniyorlar. Benim derdim o değil kurallar. Eğitim bir süreçtir. Nuri Şahin’e, Emre Belözoğlu’na, Volkan Demirel’e çok da yakışır teknik direktör olmak tabii ki. Çok acele ediyorlar" diye konuştu.

69 yaşındaki teknik direktör lisans konusunda yorumlarını şu şekilde devam ettirdi:

"Türkiye bu imkanı veriyor. Birçok arkadaşımız böyle yok oldu. Dünyanın hiçbir yerinde B ve A lisansını birleştirip kimse kurs yapmıyor. Bizim arkadaşlarımıza bu kursu yaptırdılar. 6 senede alacakları lisansı 15 günde verdiler. Doğru değil bunlar. Ben mesela Nuri Şahin’in bir maçtan sonraki demecini merak ediyorum. Ondan duymak istiyorum. Ancak sen çocuğu öyle bir duruma getiriyorsun ki sus, otur oturduğun yerde, sen demeç veremezsin ama teknik direktörsün. Olmaz, onlara da günah. Kurallaştırın bunları."

'MESUT ÖZİL GELİRKEN ON BİNLER UÇAĞI TAKİP ETTİ'

Fenerbahçe 'de uzun süredir devam eden teknik direktörlük konusu Jorge Jesus'la son buldu. Sarı-lacivertli taraftarların Portekizli teknik adama gösterdiği ilgiyi eleştiren Yılmaz Vural, "Mesut Özil gelirken on binler uçağı takip etti. Adamı da bir havaya sokuyorsunuz. Ne oldu şimdi hava? Şimdi havasını atan nereye kaçacağını şaşırıyor. Çocuk da ne olduğunu şaşırdı. Bak şimdi Jesus için yine olacak aynı şey. Siz ne sanıyorsunuz, futbol 9 bilinmeyenli denklem mi? Kurallarla oynanan bir oyun. Göreceksiniz Jesus gelince o beklenen başarı olacak mı? Çünkü bir kişinin yapacağı bir iş değil bu" dedi.

'BAŞARILI OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Portekizli teknik adamın oyuncu yönetimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Jesus istediği kadar iyi antrenör olsun eğer oyuncuları iyi yönetemiyorsa, onları anlayamıyorsa, iyi yaklaşamıyorsa bir yabancının ülkede başarılı olması söz konusu olamaz. Derwall'e 'bu ülkede ne öğrendiğini' sordum. 'Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur oğlum' dedi bana. 'Neden' dedim. 'Bizim Avrupa’da önce iş sonra insan gelir. Burada önce insan sonra iş geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

'ISMAEL YAPSAYDI HEYKELİ DİKİLİRDİ'

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansın ardından ayrılmasını yorumlayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Bugün İsmail Kartal kardeşimizin Türkiye’deki herhangi bir antrenörden üstünlüğü olabilir mi? Bugün onun yaptığını, ortaya koyduğunu Valerin İsmael yapsaydı eğer ne olurdu biliyor musunuz Süleyman Seba’nın heykelinin yanına heykeli dikilirdi. 14 maçtan beri kaybetmeyen bir antrenörden bahsediyoruz. Yabancı yapsaydı bunu bitti" diye konuştu.

'ZAVALLI ÇOCUĞA 'KAL' BİLE DEMİYORLAR'

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görev almaya devam etmesi gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Böyle hitap ettiğim için özür dilerim ama zavallı çocuğa burada kal bile demiyorlar. İşin bitti sen git. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynayacak, ligi 2. bitirmiş. Bu çok büyük bir başarı. Ayıptır! Benim için acıyor. 7 milyon 500 bin euro verecekler. 500 bin euro istesek sen ne istiyorsun derler. Türkiye başka ülkeye benzemez. İnşallah Fenerbahçe başarılı olur tabii ki" açıklamasını yaptı.

'ALTTAN 4 TAKIM ÇIKSIN BENCE'

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon 19 takımla mücadele edilecek olmasını değerlendiren Yılmaz Vural, "Türkiye Ligi 20 takımlı olmak durumunda bana sorarsan. Çarşamba, pazar oyna gerekirse. Baba liglerin hepsi 20 takım. Bir de bir sürü kupaları var arada. Oynatmazsan çıkartmazsın oyuncu. 34 maç oynanan bir ligde geriye 18 hafta boş zaman kalıyor. Niye 18 haftayı boş bırakıyorsun? Futbolcu uzun tatil yapıyor. Onu geri döndürmek için bizim anamız ağlıyor. Küme düşsünler ama alttan 4 takım çıksın bence" dedi.

'ÖLENE KADAR'

Burak Elmas ve idarecilerinin Fatih Terim'le yollarını ayırmasını hata olarak değerlendiren Yılmaz Vural, "Fatih Terim, Allah ömür versin ölene kadar Galatasaray’ın hocası kalabilir. Kim böyle bir başarıya sahip? Geçen sene Fatih hocaya nasıl bir imkan sundunuz ki ondan ne beklediniz? Gençleşti takım, ekonomiye göre takım kuruldu. Fatih hoca da bunu sürekli telaffuz etti başından beri. Beklenen başarıyı getiremeyebiliriz, bize bir zaman lazım bu çocuklarla diye söyledi" diye konuştu.

'HEP SEN Mİ ŞAMPİYON OLACAKSIN'

Fatih Terim'in ayrılık sürecini Sergen Yalçın'ın Beşiktaş 'a vedasıyla benzeten Yılmaz Vural, "İşler ters gidince taraftardan bir bağırtı geldi mi? Gelmedi. Orada bilemiyorum ne oldu. Sergen Yalçın gittikten sonra yine Sergen Yalçın diye bağırdılar. Camiaların benimsediği antrenörlere böyle sabırsız davranmanın anlamı yok. Bırak bir süre de başarısız olsun. Hep sen mi şampiyon olacaksın?" şeklinde konuştu.