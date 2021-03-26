Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olann Vural, "Tam bizim dönemlere girdik 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun. Bir kulübümüz beni aradı. Görüştük ve onlara dedim ki 'Siz antrenörü nasıl seçiyorsunuz?' Bana, 'hocam ne seçmesi biç seçilmişleri getiriyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMIMIZ KİŞİLİK KAZANDI, RAKİPLER BİZE SAYGI DUYUYOR, NORVEÇ'İ DE YENECEĞİZ

A Milli takımla ilgili de konuşan Yılmaz Vural, "Hollanda'yı 4-2 yendik. Burada 11'deki 9 oyuncunun yurtdışında oynamasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama maçın 3-2'ye gelmesini de eleştiriyorum. Biz duygusalız, bazen kopuyoruz. 75-76. dakikalar iki gol yiyioruz. Bu noktada bizdeki lider oyuncuların daha fazla ön planı çıkması gerekir. Norveç fizik kapasitesiyle oynayan bir takım, biz teknik kapasitesi iyi oyan, topa basan bir takımız. Bizim yurtdışında oynayan futbolcularımız sayesinde Milli Takımımız bir kişilik kazandı. Artık Hollanda dahil bütün takımlar oyuncularımız çok iyi tanıyor ve bize saygı duyuyorlar. Artık kişilik kazanan bir takımımız var. Norveç'i de yeneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



