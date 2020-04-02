TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, PlaySpor'da katıldığı programda Fenerbahçe itirafında bulundu. Vural, "Kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum" dedi.

Benden eğitimlisi yok

Katıldığı programda her zamanki gibi samimi açıklamalarda bulunan Vural, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok." diyerek iddialı konuştu.

Fenerbahçe'de adım geçmiş

Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok.

Akhisar'da önlemlere uyuyoruz

İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar’a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum.

Seyircisiz maç rezalet

Esneklik ve kuvvet 1 haftada kayboluyor. Akhisar olarak çok iyi durumdaydık. Oyuncular iyi dönmezse kötü olur. UEFA toplandı. Şimdi yarınki bizim toplantıyı bekliyoruz.

Seyircisiz maç rezalet. Taraftar çok önemli. Bu iş onlarsız olmaz. Kendi kendimize oynasak ne olur oynamasak ne olur.



