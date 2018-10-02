Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Yılmaz Vural Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken bir kez daha akıllara gelen isimlerden biri oldu.

"Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar."

"Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım."

Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Daha önce tribünü orgazm ettiririm demiştim. Söylüyorum. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım.

"Fenerbahçeliler Ali Koç’a sahip çıksın"

Ali Koç ile eskiye dayanan bir dostluğumuz vardır. Bir gün benle tanışmak istemişti. O zaman sohbet etmiştik. “Hocam bir idealim var. Fenerbahçe’ye başkan olmak” demişti. Bu idealini bana söylemişti. Bu insanın içinde olacak. Böyle bir başlangıçla başlamış olması hoş bir şey değil. TFF de EURO 2024 için Ali Koç’u götürdü. Uzlaşmacı bir tavrı var. Böyle bir insana yazık olur. Fenerbahçeliler Ali Koç’a sahip çıksın. O da doğru ve yanlışlarını tespit edecektir ve çözüm üretecektir. Gerekli imkanlarınız varsa sorunları çözebilirsiniz.